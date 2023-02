Kiel - Die Frage, ob es schöner ist, mit den eigenen Fans nach Abpfiff ausgelassen zu feiern, statt über eine schlechte Leistung zu diskutieren, beantwortete Amara Condé recht zügig. „Definitiv ja“, stimmte der Kapitän des 1. FC Magdeburg zu. Der umkämpfte 3:2 (1:1)-Auswärtserfolg der Elbestädter bei Holstein Kiel in der 2. Bundesliga war für den Mittelfeldspieler am Sonnabend „die beste Antwort auf alles, was passiert ist“. Vor allem auf die hitzige Auseinandersetzung mit den eigenen Anhängern nach dem 1:1 in der Vorwoche gegen den Karlsruher SC.