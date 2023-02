2. Bundesliga FCM mit Befreiungssschlag: 2:1-Sieg in Hannover

Der 1. FC Magdeburg musste am Ende etwas zittern in Überzahl. Doch am Ende reichte es dank Baris Atik und Luc Castaignos zum 2:1 (0:0)-Erfolg bei Hannover 96.