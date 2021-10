FCM-Mitglieder wählen neues Präsidium

Magdeburg (vs) - Wahltag in der MDCC-Arena: Die Mitglieder des 1. FC Magdeburg treffen sich am Sonntag gleich zu zwei Versammlungen. Um 9 Uhr beginnt die einberufene außerordentliche Sitzung, die ursprünglich am 27. Juni stattfinden sollte, aber wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Um 15 Uhr wird die reguläre Mitgliederversammlung eröffnet. Die Registrierung der Mitglieder beginnt jeweils eine Stunde vor Beginn der Versammlung, der Einlass erfolgt am Eingang West der Arena, Block 19 bis 24. Es gilt die 3G-Regel.

In der Sitzung am Nachmittag soll unter anderem ein neues Präsidium gewählt werden. Peter Fechner wird sich wie angekündigt vom Posten des Präsidenten zurückziehen. Der 66-Jährige hatte das Amt am 15. April 2011 angetreten. Zum aktuellen Präsidium gehören außerdem Dr. Hagen Hoffmann (Recht), Dirk Weber (Schatzmeister), Marius Sowislo (Marketing) sowie Simone Borris (Personalmanagement). Wie die „Bild“ berichtete und was schon länger bekannt ist: Dr. Jörg Biastoch („Humanas“), Hauptsponsor, Hygienebeauftragter des FCM und derzeit Mitglied des Aufsichtsrates, wird für die Wahl des Präsidiums kandidieren. Das Gremium bestimmt den neuen Präsidenten.