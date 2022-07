FCM: Mohammed El Hankouri und das Wiedersehen mit Mario Götze

Duell mit Mario Götze (l./PSV Eindhoven) in der niederländischen ersten Liga: FCM-Neuzugang Mohammed El Hankouri – hier noch im Trikot des FC Groningen. Am Montag sehen sich beide mit ihren neuen Clubs im DFB-Pokal wieder.

Magdeburg - Es ist einige Monate her, da erlebte Mohammed El Hankouri einen Tag zum Vergessen. Am 28. August des vergangenen Jahres traf der 25-Jährige mit dem FC Groningen in der niederländischen ersten Liga, der Eredivisie, auf die PSV Eindhoven und Mario Götze. Der ehemalige deutsche Nationalspieler triumphierte mit seinem Team mit 5:2 (3:2) und leitete den Sieg des Spitzenteams ein, als er einen Einwurf von links ganz geschmeidig und gedankenschnell mit dem rechten Fuß auf Cody Gakpo ablegte.