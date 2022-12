Von vs

Von vs

Erst kam das sportliche Pokalaus, nun die nachträgliche Strafe für das Vergehen seiner Fans: Der FCM muss kräftig in die Tasche greifen.

Magdeburg - Die Halbzeitpause beim DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt am 1. August wird vor allem als „undurchsichtig“ in Erinnerung bleiben. Hier knallte es, dort qualmte es, zu sehen war von Rasen und Tribünen teilweise nichts mehr. Magdeburger Besucher der MDCC-Arena hatten damals schnell die Gästefans als Übertäter ausgemacht. Doch das wiederum sah das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nun anders und hat entsprechend mit der Konsequenz geurteilt, dass der 1. FC Magdeburg sehr tief in die Tasche greifen muss.