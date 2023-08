Mit den Teamkollegen um Luc Castaignos (r.) ausgelassen über sein Tor zu jubeln, kam für Ahmet Arslan (l.) am Sonntag an der alten Wirkungsstätte nicht in Frage.

Magdeburg - Nach dem 4:2-Sieg bei seinem Ex-Verein Holstein Kiel sprach FCM-Neuzugang Ahmet Arslan offen über seine bisherige Reservistenrolle beim Club. „Ich würde gerne länger auf dem Platz stehen und von Anfang spielen“, verdeutlichte der Offensivakteur des 1. FC Magdeburg und ergänzte: „Es liegt an mir, dranzubleiben, und in dem Spiel habe ich mich angeboten.“ Insbesondere mit seinem Treffer in dieser Zweitliga-Partie gab der 29-Jährige am Sonntag in jedem Fall ein Empfehlungsschreiben ab.