FCM: In Unterzahl muss sich Magdeburg ganz knapp geschlagen geben

In der 2. Bundesliga begegneten sich Paderborn und Magdeburg zunächst auf Augenhöhe. Es passierte nicht viel. Dann nahm die Partie eine Wende: Jamie Lawrence sah Gelb-Rot. Am Ende verlor Blau-Weiß mit 0:1.

Paderborn - Der 1. FC Magdeburg hat die Partie beim SC Paderborn ganz knapp verloren: Mit 0:1 (0:1) endete die Begegnung am siebten Spieltag der 2. Bundesliga. Nach dem 4:4 in Kaiserslautern in der vergangenen Woche gelang es Blau-Weiß also nicht, punktemäßig nachzulegen. Negatives Schlüsselereignis in Ostwestfalen war der Platzverweis von Jamie Lawrence kurz vor der Halbzeit. Für den FCM stand am Ende die fünfte Niederlage.

Im Vergleich zur verrückten Partie in Kaiserslautern tauchte FCM-Trainer lediglich einmal: Connor Krempicki nahm wieder seinen gewohnten Platz auf der Achterposition ein, Julian Rieckmann musste dafür nach seinem Zweitliga-Debüt am vergangenen Wochenende weichen. Die Abwehrkette bildeten die vier selben Akteure wie beim FCK – eine Premiere, denn zuvor liefen in dieser Serie nicht zweimal hintereinander die gleichen Abwehrspieler auf.

1. FC Magdeburg in Paderborn: Platzverweis noch vor der Halbzeit

Zu Beginn der Begegnung besaß der FCM den Ball öfter. Wie gewohnt bauten die Magdeburger über ihren Torhüter Dominik Reimann auf. Paderborns Trainer Lukas Kwasniok hatte den Keeper wegen des Agierens im Vorfeld als elften Feldspieler bezeichnet. Aufgrund dessen war der Coach von mehr Ballbesitz der Gäste ausgegangen: Mehr als 60 Prozent Ballanteil für Blau-Weiß bestätigten ihn.

Die erste Halbchance hatte auch der FCM: Rechtsverteidiger Mohammed El Hankouri setzte das Leder deutlich vorbei (4.). Auch wenn Paderborn mehr Zweikämpfe gewann (circa 60 Prozent), war Magdeburg auf Anhieb wach. Der Start machte also Mut. Gleichwohl neutralisierten sich beiden offensiv denkenden Mannschaften in der Anfangsphase. Wer also direkt einen Schlagabtausch mit Riesenmöglichkeiten erwartet hatte, lag nicht richtig.

Der erste Hochkaräter ließ bis zur Minute auf sich warten: Nach einem Konter schloss Paderborns Offensiver Florent Muslija zweimal brandgefährlich im Strafraum ab (26.). Kurios: Nach dem zweiten Schuss ertönte bereits das Torlied der Gastgeber. Dabei hatte der SCP-Akteur das Leder nicht im Kasten untergebracht, sondern das Leder war ganz knapp rechts am Kasten vorbeigegangen. Die Partie nahm etwas an Fahrt auf. In zwei Szenen fiel Magdeburgs Angreifer Luca Schuler im Strafraum nach Duellen mit gegnerischen Akteuren. Die Pfeife von Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther blieb jedoch stumm – jeweils sehr strittig. Die erste Großchance des FCM hatte Krempicki. Kurz vor dem Strafraum und nicht bedrängt zog der Mittelfeldmann ab. Der Ball ging einige Meter daneben (35.).

In der 40. Minute kam dann der ganz betrübliche Moment aus Sicht des FCM: Der Ex-Magdeburger Sirlord Conteh befand sich im Mannduell mit Magdeburgs Innenverteidiger Jamie Lawrence und der Angreifer ging zu Boden. Schiedsrichter Waschitzki-Günther entschied auf Foul und zeigte Jamie Lawrence sofort Gelb-Rot. Bis zum Halbzeitpfiff nahm Sechser Andreas Müller den Platz in der Innenverteidigung ein. Paderborn drückte in den verbleibenden Minuten bis zur Pause, allerdings ohne gefährlich zu werden. In der Halbzeit stellte sich die Frage: Bieten sich den Ostwestfalen in Durchgang zwei mehr Räume, die sie ausnutzen können?

2. Bundesliga: Magdeburg nach Platzverweis für Jamie Lawrence unter Druck

FCM-Trainer Christian Titz wechselte aufgrund des Platzverweises doppelt: Daniel Elfadli und Alexander Bittroff kamen rein (für Tatsuya Ito und Andreas Müller) und bildeten im zweiten Durchgang das Paar in der Abwehrmitte. Silas Gnaka spielte jetzt als Linksverteidiger. Paderborn dominierte nun und spielte auf den eigenen Fanblock zu. Die Nordrhein-Westfalen ließ den Ball in seinen Reihen laufen – die Ballbesitzstatistik hatte sich bis Mitte der zweiten Halbzeit ausgeglichen. Conteh hatte das 1:0 für die Paderstädter quasi direkt mit Wiederanpfiff auf dem Fuß: Im Sechszehner legte er das Ball knapp links am Tor vorbei (48.). Auch zu weiteren Großchancen kam der SCP. Die Magdeburger versuchten ihrerseits, etwas Entlastung zu erreichen. Gefährlich wurden sie dabei nicht.

In der 68. Minuten forderten die Gastgeber Elfmeter. Paderborns Angreifer Marvin Pieringer wurde im Strafraum von Bittroff umgerissen, erneut gab es jedoch keinen Strafstoß. Auch der Angreifer hatte ordentlich am Trikot des Verteidigers gezogen und dem Unparteiische reichte die Szene nicht, um auf Elfer zu entscheiden. In der Folgte spielte fast nur noch der SCP. In der Schlussphase belohnten sich die Ostwestfalen: Dennis Srbeny legte links im Strafraum quer zu Pieringer. Der scheiterte aus kurzer Distanz erst an Reimann, aber den Nachschuss brachte er im linken Eck unter. Aufgrund des entscheidenden Treffers verließen die Ostwestfalen den Platz als Sieger: viertes Heimspiel, vierter Dreier für den Tabellenführer. In acht Pflichtspielen gegen den SCP hatte Magdeburgs FCM noch nie verloren. Die Serie riss nun auf ganz bittere Art und Weise.