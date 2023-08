Begann gegen den FC St. Pauli um Manolis Saliaskas (l.) beim 1. FC Magdeburg von Anfang an: Tatsuya Ito. Den Japaner bekam der FCM im Sonntagsspiel der 2. Bundesliga aber überhaupt nicht in Szene gesetzt.

Hamburg - Christian Titz sprang am Sonntag nach dem Abpfiff im Millerntor-Stadion schwungvoll über die Bande und grüßte einige Personen auf der Tribüne. Es waren sicherlich alte Bekannte, die dem Trainer des 1. FC Magdeburg zum Punktgewinn in der 2. Bundesliga am vierten Spieltag beim FC St. Pauli gratuliert haben. Titz strahlte, wirkte freundlich – auch wenn Blau-Weiß beim 0:0 gegen die Hamburger sehr häufig in Bedrängnis geriet.