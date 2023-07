Der 1. FC Magdeburg ist weiterhin fleißig im Trainingslager. Während Amara Condé an seiner Rückkehr ins Team arbeitet, war ein Akteur am Montag nicht zu sehen: Daniel Elfadli fehlte auf dem Platz.

FCM schuftet in Fieberbrunn: Daniel Elfadli fehlt im Training

Fieberbrunn - Amara Condé arbeitete am Montag im Training am Rande des Platzes mit Zacharias Flore zusammen. Unter Anleitung des Physiotherapeuten absolvierte der FCM-Kapitän mehrere Laufübungen und durfte auch mit dem Ball am Fuß trainieren. Davon überzeugte sich auch Otmar Schork.