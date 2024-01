Luca Schuler ackert nicht mehr in der Türkei für sein Comeback.

Side - In den vergangenen Tagen sah es bei Luca Schuler positiv aus. Der Angreifer des 1. FC Magdeburg befand sich nach seiner Muskelsehnen-Verletzung auf dem Weg der Besserung. Denn der 24-Jährige arbeitete fleißig individuell und absolvierte zudem weniger intensive Teile beim Teamtraining des Zweitligisten. Doch nun gibt es eine schlechte Neuigkeit zum Stürmer.

Das war die Personalsituation am Wochenende

Die Nummer 26 des Clubs ist nicht mehr vor Ort im Trainingslager. So teilt der FCM mit: Schuler habe Probleme mit dem Oberschenkel und sei deshalb abgereist, also nach Deutschland zurückgekehrt. Dort werde er untersucht. Diese Entwicklung bedeutet für den Angreifer natürlich einen Rückschlag. Eine komplette Rückkehr ins Teamtraining im Camp hat sich somit erledigt.

Bei der Platzeinheit am Montag fehlte auch Jason Ceka, der derzeit kürzer tritt. Mohammed El Hankouri nahm teil. Beim Dresden-Test hatte er ausgesetzt (Unwohlsein). Am Knie beziehungweise am Auge wurden Herbert Bockhorn und Baris Atik während der Einheit behandelt. Sie konnten weitermachen. Eldin Dzogovic brach wegen Oberschenkel-Problemen ab. Zum Hinrunden-Ende war er wegen einer Oberschenkel-Verletzung ausgefallen.