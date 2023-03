Der Glaube an sich bringt den 1. FC Magdeburg wieder in die Spur. Moritz-Broni Kwarteng spricht gar von einem Reifeprozess, der für das aktuelle Formhoch sorgt.

Magdeburg - Als Moritz-Broni Kwarteng für den 1. FC Magdurg das 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0) erzielte, passierte etwas Ungewöhnliches. Die Überschlagbewegung zu seinem traditionellen Flickflack-Jubel blieb am Freitagabend aus. „Wie ihr wisst, kann ich eigentlich nur eine Jubelart. Ich habe zurzeit etwas Knieprobleme und deswegen ist es nicht förderlich“ in die Luft abzuheben, sagte der 24-Jährige, der dann auf den Knien in Richtung Eckfahne rutschte, im Rasen hängenblieb und am Ende frontal auf den Boden fiel.