FCM: So sieht die Kaderplanung derzeit aus

Könnten auch in der kommenden Saison wie hier beim 4:0 gegen Bielefeld jubeln: Herbert Bockhorn (v. l.), Jason Ceka, Baris Atik, Amara Condé und Tatsuya Ito.

Magdeburg - Die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg haben ihr Vorhaben in die Tat umgesetzt. „Wir werden in dieser Richtung was tun“, hatte Sportgeschäftsführer Otmar Schork jüngst bestätigt, den Sturm verstärken zu wollen. Und mit Alexander Nollenberger von der SpVgg Bayreuth präsentierte der Club nun einen Neuzugang für jene Position. Eine Ablöse müssen die Elbestädter nicht zahlen.