FCM: So wollen die Magdeburger Kaiserslauterns Stürmer Terrence Boyd stoppen

Erzielt hier das zwischenzeitliche 1:0 im Hinspiel für den 1. FC Kaiserslautern: Terrence Boyd. Der FCM um Torhüter Dominik Reimann, Mohammed El Hankouri (l.) und Silas Gnaka (r.) wird den 32-jährigen Stürmer in den Griff bekommen müssen.

Magdeburg - Christian Titz und der 1. FC Magdeburg haben Respekt vor dem heutigen Gegner. Denn der 1. FC Kaiserslautern überzeugt als Mit-Aufsteiger in der 2. Bundesliga in dieser Saison bislang auf ganzer Linie, ist Tabellenfünfter und hat Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. „Sie haben eine hohe Effizienz bei den Möglichkeiten, die sie sich herausspielen. Deshalb haben sie so viele Punkte gesammelt“, erklärte der FCM-Coach.