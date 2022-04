FCM spielt vor Rekordkulisse um Aufstieg und Meisterschaft

Magdeburg - Morgen könnte ein Sonntag sein, den die Sportstadt Magdeburg so schnell nicht wieder vergisst. Der 1. FC Magdeburg spielt gegen Zwickau um den vorzeitigen Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der SC Magdeburg fast zeitgleich im DHB-Pokalfinale in Hamburg stehen könnte. „Ich würde mir, der Stadt und dem SCM wünschen, dass sie die Saison mit dem Pokalgewinn krönen“, richtet FCM-Cheftrainer Titz das Wort an seinen Kollegen Bennet Wiegert. „Ich hätte die SCM-Spiele selbst gerne angeschaut, leider ist das jetzt nicht möglich“, sagt Titz. Denn 35 Minuten, nachdem in Hamburg das Finale angepfiffen wird, muss der FCM aufs Feld – und erwartet einen emotionalen Tag, der bestenfalls auch mit einer „Krönung“ der Saisonleistung endet.