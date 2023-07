Der 1. FC Magdeburg wollte im Trainingslager in Fieberbrunn in Österreich sofort eifrig loslegen. Doch daraus wurde gestern nichts. Starke Regenfälle sorgten für eine Verlegung der ersten fußballerischen Einheit auf dem Rasen.

FCM steht zum Auftakt des Camps in Österreich im Regen

Findet Schutz unter einem Regenschirm: FCM-Cheftrainer Christian Titz. Hinter ihm huscht Daniel Elfadli in den Bus zurück.

Fieberbrunn - Als der Mannschaftsbus des 1. FC Magdeburg am Mittwoch kurz vor 16 Uhr am Fußballplatz in Hochfilzen anrollte, wurden zwei Dinge schmerzlich vermisst: die Sonne sowie bestes Fußballwetter. Dies stellten auch die Spieler und der Trainerstab fest, als sie sich nach dem Aussteigen einen ersten Überblick über die Umgebung, die bis zum 14. Juli während der Vorbereitung im Nachbarland das neue sportliche Zuhause sein wird, verschafften. Statt mit optimalen Bedingungen ins Trainingslager in Österreich zu starten, erwischte den Zweitligisten das Pech.

Davon überzeugte sich auch Cheftrainer Christian Titz, der sich vom Regenschirm geschützt hinunter auf den Rasen wagte und anerkennen musste: mit einem Fußballtraining unter professionellen Bedingungen wird das nichts mehr. Kurz darauf stiegen die Spieler der Elbestädter samt Trainerstab in den Bus zurück und überlegten sich einen Plan B. Dieser hieß kurzerhand: ab ins Fitnessstudio.

FCM muss improvisieren

13,5 Kilometer entfernt vom Mannschaftshotel in Fieberbrunn, einer Marktgemeinde im Bundesland Tirol mit etwa 4300 Einwohnern im Tal der Fieberbrunner Ache in den Kitzbühler Alpen südwestlich von Salzburg, absolvierten die Fußballer eine Krafteinheit in St. Johann. Torhüter Dominik Reimann, den zuletzt eine Schambeinentzündung ausbremste, fuhr auf dem Rad.

Jamie Lawrence (r.) staunt nicht schlecht über Teamkollege Tim Stappmann, der während der Klimmzüge bereits fit wirkt. Foto: Eroll Popova

Linksverteidiger Leon Bell absolvierte mit dem vom Hamburger SV umworbenen Daniel Elfadli Übungen mit Gewichten und Tim Stappmann verausgabte sich derweil bei den Klimmzügen. Somit fanden die FCM-Akteure, die um 3.50 Uhr aus Magdeburg losgefahren und um 12.45 Uhr im Hotel in Fieberbrunn angekommen waren, eine passende Alternative abseits des runden Leders.

Wir sind in einer Phase, in der es darum geht, dass wir die körperliche Fitness erlangen. FCM-Cheftrainer Christian Titz

Mit dem Ball am Fuß soll es zumindest heute klappen. Ab 10 Uhr bittet Trainer Titz sein Team auf den Platz. Gute zehn Autominuten vom FCM-Mannschaftshotel entfernt, will der 52-Jährige mit seinen Akteuren an mehreren Aspekten arbeiten. „Fußball ist mehr als nur ein spezieller Punkt. Ob es das Spiel mit dem Ball oder gegen den Ball ist oder es die Standards sind. Da sind wir dabei, das eine oder andere mit einzuführen und zu verändern“, blickt der Übungsleiter voraus.

Der 52-Jährige freut sich nach drei Siegen in drei Vorbereitungsspielen darauf, mehrere Schwerpunkte in der täglichen Trainingsarbeit zu setzen. Gleichzeitig ist der FCM laut Titz „in einer Phase, in der es darum geht, dass wir die körperliche Fitness erlangen“. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.