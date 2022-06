FCM sucht sein neues Abwehrzentrum

Lernen sich im Trainingslager besser kennen und wollen sich gegen ihre Mitbewerber für die Plätze in der Innenverteidigung des FCM empfehlen: Alexander Bittroff (l.) und Neuzugang Belal Halbouni.

Wesendorf - Nur ein kurzer Blick auf die Vita des Alexander Bittroff legt die große Erfahrung des Mannes offen. Dafür spricht nicht allein das Geburtsdatum in seinem Personalausweis, der Abwehrspieler ist 33 Jahre alt. Auch die Anzahl seiner bisherigen Einsätze bestätigt seine Routine. 138 Partien hat Bittroff in der 3. Liga bestritten, 167-mal schnürte er die Schuhe bereits im deutschen Unterhaus, wo er nun auch mit dem 1. FC Magdeburg in der kommenden Saison als Neuling auflaufen wird.