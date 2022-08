FCM: Titz-Ärger über Platzverweis

Magdeburg - Mit dieser einen Szene in der ersten Halbzeit haderte FCM-Trainer Christian Titz noch lange nach dem Abpfiff. Nein, eine Schwalbe, für die Magdeburgs Innenverteidiger Jamie Lawrence erstmals im Spiel verwarnt wurde, war das für ihn nicht. „Er hatte einen klaren Kontakt gegen sich und deshalb kann die Gelbe Karte so nicht gegeben werden“, betonte Titz. Ohne diese Verwarnung wäre der 19-Jährige letztlich nicht vorzeitig in die Kabine geschickt worden. Und möglicherweise wäre die Schlussphase vor 19.511 Zuschauern in der MDCC-Arena dann auch anders verlaufen. So aber blieb der FCM nach dem Platzverweis harmlos. Daran änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr, mit 1:2 endete die Partie gegen Holstein Kiel am Sonntagnachmittag.