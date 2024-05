Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Für Christian Titz wird das Zweitliga-Spiel beim 1. FC Kaiserslautern am Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) besonders. Schließlich erblickte Magdeburgs Trainer 1971 in Mannheim das Licht der Welt und somit nur eine gute Autostunde entfernt vom FCK-Stadion. „Ich war als Kind mit meinem Vater öfters auf dem Betzenberg“, erzählte der 53-Jährige: „Bei den Abendspielen hat immer was in der Luft gelegen.“ Entsprechend freut er sich auf das anstehende Abstiegskampf-Duell.