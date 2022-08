FCM: Torwart Dominik Reimann muss Training abbrechen

Beim Mannschaftraining am 23. August musste der Stammtorwart des 1. FC Magdeburg, Dominik Reimann, vorzeitig duschen.

Magdeburg - FCM-Torhüter Dominik Reimann musste das Training am Dienstag abbrechen. Im Laufe einer Spielübung auf zwei Tore verließ der Keeper das Spielfeld.

Noch auf dem Trainingsplatz wurde der 25-Jährige am linken Bein behandelt, in den Kasten kehrte er an dem Vormittag nicht mehr zurück.

Als der Tormann den Trainingsplatz verließ, gab er zumindest leichte Entwarnung. Ob er für das nächste Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern zur Verfügung steht, ist noch nicht klar.