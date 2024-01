Side - Die Vorbereitung des 1. FC Magdeburg erinnert bisher negativ an die Zweitliga-Hinrunde. Denn beim 2:2 im Test gegen Dresden fielen die Gegentreffer durch Eigenverschulden. Und auch am Dienstag beim 1:2 (1:1) gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sf. Gheorghe über 120 Minuten zeigten sich bekannte Schwächen: Chancenwucher und Fehler im Spielaufbau. „Wir ärgern uns, dass wir trotz Spielkontrolle so unnötig verlieren“, resümierte Coach Cristian Titz.

Trainingslager in der Türkei: Analyse des zweiten Tests. (Schnitt: Torsten Grundmann, Kamera: Yannik Sammert)

Früh lag der Club gegen die Rumänen hinten, nachdem Tatsuya Ito die Kugel verlor und Cosmin Matei traf (15.). Vor dem 1:2 war es Silas Gnaka mit einem Ballverlust, diesmal vollstreckte Krisztian Dobozi (61.). Der Ausgleich fiel nach einer abgefälschten Flanke von Herbert Bockhorn (51.). Zunächst agierte der FCM offensiv harmlos, später drückte das Team um Leon Bell Bell und Malcolm Cacutalua. Doch Titz monierte: „Wir waren nicht in der Lage, den Ball reinzuschießen.“

Froh war der 52-jährige Fußballlehrer zumindest darüber, „dass die Partie stattgefunden hat, weil wir in den Rhythmus kommen und in der Belastung bleiben“. Im Vorfeld stand die Begegnung nämlich auf der Kippe. Denn im Tagesverlauf regnete es arg. Die Sachsen-Anhalter hatten deshalb ihre Vormittagseinheit vom Rasen in die Fitness-Räume des Hotels verlegt. Verlegt wurde auch die Partie: von der Trainingsanlage des Clubs auf einen anderen Platz in Side. „Der Platz war trotz des Wetters in einem sehr guten Zustand“, meinte Titz.

Am Dienstag traf er auf seinen deutschen Trainerkollegen Bernd Stock, der als Weltenbummler bekannt ist. So arbeitete der 60-Jährige zuvor unter anderem in Kasachstan, Griechenland und der Slowakei. Seine derzeitige Mannschaft ist im rumänischen Oberhaus Fünfter und war im Testspiel schlicht abgezockter als Blau-Weiß.

FCM 1. Halbzeit:

Reimann – Bockhorn, Müller, Heber, El Hankouri – Elfadli – Hugonet, Condé – Atik, Castaignos, Ito.

FCM 2. Halbzeit:

Kruth – Chahed, Lawrence, Hoti, Piccini (113. Cacutalua), Bell Bell – Gnaka (91. Fabisch), Krempicki – Nollenberger, Arslan, Amaechi.