Magdeburg - Der Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Donnerstag im Testspiel remis gespielt. Auf dem Nebenplatz 2 an der MDCC-Arena gab es für die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz ein 1:1 (1:1) gegen den Drittligisten Erzgebirge Aue.

Für den FCM, der im ersten Durchgang Julian Pollersbeck zwischen den Pfosten aufbot und unter anderem auch Xavier Amaechi und Ahmet Arslan von Beginn an brachte, traf Luc Castaignos. Der Niederländer verwandelte einen Foulelfmeter in der 38. Minute. Zuvor hatte Joshua Schwirten die Gäste in Führung gebracht (15.). Magdeburg probierte viel, ließ den Ball laufen und hatte Glück, als Aue vor dem Seitenwechsel nur den Pfosten traf. Deshalb ging es mit 1:1 in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff hütete Stammkeeper Dominik Reimann das Tor der Gastgeber, die wie Aue die ein oder andere frische Kraft von der Bank einwechselten. Die Titz-Elf drückte auf das zweite Tor und verlagerte das Angriffsspiel in die Auer Hälfte. Der Siegtreffer gelang dem FCM allerdings nicht mehr.