St. Ulrich - Der 1. FC Magdeburg hat das erste Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gewonnen. In St. Ulrich setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz am Sonnabend mit 8:1 (2:1) gegen AEZ Zakakiou, das frisch in die erste Liga Zyperns aufgestiegen ist, durch.