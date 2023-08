Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat absolut verdient den ersten Saisonsieg gefeiert. Im Zweitliga-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig überzeugten die Elbestädter sowohl mit Ball als auch in der Rückwärtsbewegung sehr. Somit stand am Ende folgerichtig ein 2:1 (2:0) gegen die von Magdeburgs Ex-Coach Jens Härtel trainierten Gäste aus Niedersachen.

FCM-Coach Christian Titz veränderte im Vergleich zum 1:1-Remis in der Auftaktpartie beim SV Wehen Wiesbaden seine Startelf gegen die Eintracht aus der Partnerstadt auf zwei Positionen: Wie erwartet rückten Innenverteidiger Cristiano Piccini, anstelle von Jamie Lawrence, und Jean Hugonet, für ihn musste im defensiven Mittelfeld Silas Gnaka weichen, rein.

Direkt intensiv, aber zunächst keine Chancen

Und die Elf von Trainer Christian wurde von Beginn an beeindruckend von den eigenen Anhängern unterstützt in der MDCC-Arena, die mit 28 350 Zuschauern ausverkauft war (Zuschauerrekord). Auch die mitgereisten 3000 Eintracht-Anhänger machten ordentlich Rabatz. Sicherlich auch angestachelt von der Atmosphäre entwickelte sich auf dem Rasen ein intensives Geschehen – zunächst ohne echte Strafraumszenen. FCM-Torhüter Dominik Reimann musste als erster der beiden Keeper eingreifen. Wirklich gefordert wurde er bei der Direktabnahme von Jannis Nikolaou nach einem weiten Einwurf aber noch nicht (10.).

Den ersten Hochkaräter verzeichneten dann in der 19. Minute die Hausherren. Nach einem schnellen Vortrag über Luca Schuler zog Leon Bell Bell aus zentraler Position kurz vor dem Strafraum ab. Das Leder strich knapp links am Kasten vorbei. Im Netz der Eintracht zappelte die Kugel drei Minuten später: Jean Hugonet passte zu Baris Atik und der legte mit dem Außenriss temporeich ab auf Luca Schuler. Im Eins-gegen Eins-Duell mit Schlussmann Ron Thorben Hoffmann behielt der Angreifer die Ruhe und brachte den Ball in der langen Ecke unter. Nach der Führung blieben die Elbestädter, die gewohnt mehr den Ball führten als Gegner (Ballbesitzwert zur Halbzeit: 71 Prozent), am Drücker.

Dann kamen auch die Gäste erstmalig gefährlich vor das gegnerische Tor. Stoßstürmer Anthony Ujah wurde links im Strafraum in Szene gesetzt. Dort zog er ab, sein Flachschuss rauschte jedoch deutlich rechts am Tor vorbei (28.). Im Tor unter brachten wiederum die effizient agierenden Hausherren ihre nächste richtige Möglichkeit. Wieder gab Atik die Vorlage – diesmal für Kapitän Amara Condé, der wie Schuler zuvor beim 1:0 frei auf Torwart Hoffmann zulief. Der Keeper war beim Schuss des Spielführers zwar noch dran, aber konnte den Einschlag nicht verhindern (32.). Fünf Minuten später setzte Condé, der wie seine Kollegen sehr spielfreudig war, einen Schuss im Strafraum rüber.

FCM kontrolliert die Begegnung

Aus der Kabine kamen die Magdeburger deutlich fixer zurück als die Gäste aus Braunschweig. Und BTSV-Coach Härtel nahm nach der aus Sicht seiner Mannschaft sehr dürftigen ersten Halbzeit zwei positionsgetreue Wechsel vor. Marvin Lee Rittmüller kam für Maurice Multhaup, der Ex-Zwickauer Johan Gómez für Keita Endo. Die Eintracht-Fans begrüßten ihr Team nach dem Seitenwechsel indes mit „Wir wollen euch kämpfen sehen“-Sprechchören. Doch besser wurde aus der Perspektive der Niedersachsen nicht wirklich. Sie wurden gegen klug verteidigende Magdeburger, die das Spiel kontrollierten, nur selten halbwegs gefährlich – etwa nach einem Freistoß von Brian Behrendt (62.).

In der 68. Minute wechselte Braunschweig zum dritten Mal. Neuzugang Rayan Phillipe kam für Fabio Kaufmann. Zur selben Zeit zog auch FCM-Trainer Christian Titz seinen ersten Joker – wie so häufig kam Außen stürmer Tatsuya Ito rein. Der Japaner wurde unter großen Applaus der Anhänger empfangen. Schließlich wissen sie, wie wertvoll der Angreifer mit seiner Schnelligkeit und seiner Dribblingstärke sein kann, wenn er von der Bank kommt. Und tatsächlich brachte der 26-Jährige direkt frischen Wind rein. In einem sehr vielversprechenden Konter verfehlte der 1,63-Meter-Mann allerdings mit seinem hohen Zuspiel Baris Atik – da war mehr drin (72.).

Dann verließ Torschütze Luca Schuler das Feld, der temporeiche Neuzugang Alexander Nollenberger kam drauf und übernahm den Platz in der Angriffsmitte (74.). Nollenberger und Co. hatten die Partie auch in der Schlussphase im Griff, Offensivpower war bei den Gästen weiter Fehlanzeige. Und so plätscherte die Begegnung etwas vor sich hin. Ito sorgte mit einem Schuss aus der zweiten Reihe in zentraler Position mal wieder für etwas Aufregung (81.), ebenso Atik (84.) und Braunschweigs Anton Leander Donkor (84.), es war die wohl beste Möglichkeit der Gäste, jeweils aus der Distanz.

Bei der Eintracht kam Kaan Caliskaner für Niko Kijewski (84.). FCM-Trainer Titz schöpfte zu diesem Zeitpunkt sein Wechselkontigent aus. Mohammed El Hankouri gab seine Saisonpremiere (für Leon Bell Bell), zudem erhielten Silas Gnaka (für Hugonet) und Jamie Lawrence (für Piccini) Spielzeit. Jener Lawrence sah dann nach einem langen Ball im Duell mit Braunschweig-Stürmer Anthony Ujah sehr schlecht aus, der erfahrene Angreifer tauchte frei vor Dominik Reimann frei und ließ sich diese Chance nicht nehmen (90.+4). Doch das große Zittern ging danach nicht mehr los, kurze Zeit später feierten die Elbestädter den ersten Saisonsieg.