Nach 4:0-Heimsieg: FCM verabschiedet neun Spieler

Magdeburg - Nach der erfolgreichen Saison samt Aufstieg in die 2. Bundesliga und Meisterschaft wird sich das Personal des FCM in der kommenden Saison drastisch verändern. Wie der Verein am Sonnabend mitteilte, werden gleich neun Akteure den Verein verlassen. Die Spieler sind bereits nach dem beeindruckenden 4:0-Heimsieg über den TSV 1860 München offiziell verabschiedet worden.

Tobias Müller wird unter anderem nicht mit den Blau-Weißen in die 2. Liga gehen. Der Abwehrmann spielte seit 2018 für den FCM und übernahm im Januar 2021 das Amt als Kapitän von Christian Beck.

Neben Tobias Müller werden auch Raphael Obermair, Sirlord Conteh, Korbinian Burger, Adrian Malachowski, Sebastian Jakubiak, Tobias Knost, Nico Granatowski und Benjamin Leineis in Zukunft nicht mehr dem Kader angehören.