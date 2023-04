Nichts war es mit dem zehnten Saisonsieg in der 2. Bundesliga: Der 1. FC Magdeburg unterlag vor heimischer Kulisse gegen den SV Sandhausen.

Erlebte mit dem FCM einen gebrauchten Nachmittag in der MDCC-Arena: Jamie Lawrence (Mitte), der mit dem Aufsteiger gegen Sandhausen verlor.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat es verpasst, sich in der 2. Bundesliga weiter abzusetzen. Trotz höherer Spielanteile ging die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz leer aus. Sie verlor am Sonnabend in der MDCC-Arena vor 23.156 Zuschauern mit 1:2 (0:1) gegen den SV Sandhausen.