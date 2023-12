In dieser Saison zeigt der FCM eine verbesserte Form, doch die fehlende Reife und Abgeklärtheit verhindern oft den Erfolg. Der Club muss lernen, in entscheidenden Momenten die Oberhand zu behalten.

Magdeburg - An den 18. März dieses Jahres erinnern sie sich beim 1. FC Magdeburg ungern. Denn an jenem spätwinterlichen Sonnabend verloren die Elbestädter die Zweitliga-Begegnung bei Greuther Fürth mit 0:3 – auch in der Höhe durchaus verdient. Denn wie brachte es FCM-Kapitän Amara Condé (26) damals schonungslos auf den Punkt: „Wir haben uns abschlachten lassen.“