Nach dem Fall auf den letzten Platz will der 1. FC Magdeburg zurückschlagen. Dafür muss sich der Aufsteiger aber in vielen Bereichen steigern.

Magdeburg - „Ich, die anderen Spieler und der Trainer stehen jetzt zum gefühlt tausendsten Mal hier und sprechen die individuellen Fehler an“, sagte Baris Atik nach dem 2:3 bei Fortuna Düsseldorf mit leerem Blick. Die Enttäuschung in seinen Augen verwunderte kaum. Denn den Auftakt in die Rückrunde in der 2. Bundesliga mit dem 1. FC Magdeburg hatte sich der Vizekapitän ganz anders vorgestellt.