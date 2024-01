Magdeburgs Coach Titz kann am Sonntag in Baunschweig womöglich wieder mit gelerntem Mittelstürmer spielen lassen. Sein Gegenüber Scherning holt aus der Eintracht derweil deutlich mehr raus als Vorgänger Härtel.

Magdeburg - Luc Castaignos genießt es, nach einem Magen-Darm-Infekt wieder auf dem Rasen zu stehen. Während einer Trainingspause am Donnerstag trickste der Stürmer des 1. FC Magdeburg in einem Moment mit dem Ball. In einem anderen scherzte er mit Offensivkollege Xavier Amaechi, der nach Handbruch ebenfalls mittrainierte.