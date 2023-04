FCM: Was Daniel Elfadli nach der Partie in Regensburg ärgerte

Regensburg - Nach dem Abpfiff der Zweitliga-Partie in Regensburg sackten zahlreiche Spieler des 1. FC Magdeburg erst einmal zusammen. Völlig betrübt saßen Connor Krempicki und Co. auf dem Rasen und schauten, als hätten sie die Begegnung verloren. Und tatsächlich fühlte sich das 2:2 für die Blau-Weißen wie eine Pleite an. Als die Akteure in die Fankurve schlichen, empfing sie der Anhang aufmunternd. Die ebenfalls enttäuschenden Fans, die ihr Team am Ostersonntag unter anderem mit einer Fahnen-Choreografie unterstützt und ihrem vor sieben Jahren verstorbenen Fan-Freund Hannes Schindler wegen dessen Geburtstag unter der Woche gedacht hatten, klatschten aufbauend.