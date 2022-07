FCM: Was Jamie Lawrence aus seiner unglücklichen Premiere lernen kann

Jamie Lawrence wird seinen ersten Einsatz in der 2. Bundesliga für den 1. FC Magdeburg schnell vergessen wollen. Sollte er aber nicht. Denn aus diesem misslungenen Einstand kann der Innenverteidiger noch viel lernen.

Solch eine ähnliche Szene wurde Jamie Lawrence (l.) vom FCM gegen Düsseldorf und Rouwen Hennings zum Verhängnis. Beim Klärungsversuch bekam er den Ball an den Arm, was zum Strafstoß führte.

Magdeburg - Jamie Lawrence konnte sich das Drehbuch für sein Startelf-Debüt samt Premiere in der 2. Bundesliga für den 1. FC Magdeburg nicht aussuchen. Dürfte er daran mitschreiben, hätte sich der Innenverteidiger sicherlich für einen ganz anderen Spielfilm entschieden. Dabei waren die Rahmenbedingungen für seinen ersten Einsatz im Unterhaus ideal: Saisonauftakt. Flutlicht. Stimmungsvolle Kulisse. Mit Fortuna Düsseldorf ein attraktiver Gegner zu Gast. All das zauberte dem 2,01-Meter-Mann bei der Erwärmung vor dem Anpfiff noch ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Seine Gesichtszüge änderten sich jedoch schlagartig, als am Samstagabend die 1:2-Heimniederlage gegen die Nordrhein-Westfalen feststand. Mittendrin: Der erst 19 Jahre alte Jamie Lawrence. Aber nicht als Alleinschuldiger. Sondern als tragische Figur im FCM-Trikot.