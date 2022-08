FCM: Welches Thema gerade beim Zweitligisten dominiert

Auch Alexander Bittroff (r./mit Andreas Müller und Amara Condé/l.) stört sich derzeit an den Patzern seiner Mannschaft. In Kaiserslautern könnte Julian Rieckmann in der zweiten Liga debütieren. Für ihn muss vielleicht Andreas Müller weichen.

Magdeburg - Gestern ist es in der Mittagshitze zu einem personellen Wechsel auf dem Übungsplatz des 1. FC Magdeburg gekommen, den man durchaus als Fingerzeig mit Blick auf das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern verstehen konnte. Denn im Laufe des abschließenden Trainingsspiels rückte mit Julian Rieckmann ein bisheriger Reservist in die potenziell erste Elf, in der übrigens auch Dominik Reimann stand. Hinter dem Einsatz des Torhüters steht für das Spiel beim FCK also kein Fragezeichen. Am Dienstag hatte der Keeper das Training abgebrochen.