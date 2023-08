Am Sonntag tritt der 1. FC Magdeburg bei Holstein Kiel an. Auf Herbert Bockhorn kann FCM-Coach Christian Titz nicht setzen. Der Verteidiger fehlt länger.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg muss die Reise zu Holstein Kiel ohne Herbert Bockhorn antreten. Der Außenverteidiger wird nicht nur am dritten Spieltag der Zweitliga-Saison (am Sonntag ab 13.30 Uhr/Sky) ausfallen, sondern wohl mindestens bis Ende September. „Bei einem Foul in der ersten Halbzeit in Regensburg ist ein Bänderriss im Fußgelenk entstanden“, berichtet FCM-Coach Christian Titz von der verhängnisvollen Szene beim 2:1-Sieg im DFB-Pokal. In Kiel dürfte ihn der flexibel einsetzbare Mohammed El Hankouri ersetzen.