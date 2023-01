FCM: Wie Trainer Christian Titz bis zum Spiel bei Fortuna Düsseldorf plant

Das Trainingslager des 1. FC Magdeburg ordnet Trainer Christian Titz positiv ein. Bis zum Rückrunden-Auftakt bei Fortuna Düsseldorf will der 51-Jährige sich auf drei Bereiche fokussieren.

Side - Trainer Christian Titz und Sport-Geschäftsführer Otmar Schork sind sich bei der Bewertung des Trainingslagers einig. Beide blicken angetan auf das Camp des 1. FC Magdeburg in der Türkei zurück, begeistert von den Bedingungen und dem Hotel, zufrieden mit der sportlichen Entwicklung und der Steigerung des Teamgeistes. Zum Abschluss der Zeit in Side gab Titz sein persönliches Resümee, das die Volksstimme in vier Punkten zusammenfasst.