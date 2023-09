Daniel Elfadli arbeitet an seiner Rückkehr in den Kader des 1. FC Magdeburg. Bei den Elbestädtern sind ohnehin mit Blick auf das Heimspiel gegen Paderborn personelle Veränderungen denkbar.

Arbeitet an seiner Rückkehr in den FCM Kader: Daniel Elfadli (l.), hier im Training mit Ahmet Arslan.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ist in dieser Woche nach einer individuellen Einheit am Tag zuvor am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Auf dem Platz begrüßte FCM-Cheftrainer Christian Titz eine Vielzahl an gesunden Spielern. Stürmer Luca Schuler trainierte zunächst erst individuell, schloss sich im weiteren Verlauf dem Team auf dem Rasen an. Dort war Daniel Elfadli allerdings nicht mit dabei.