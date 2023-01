FCM-Zeugwart Heiko Horner: „Ich lebe für den Verein“

Der langjährige Zeugwart Heiko Horner erzählt der Volksstimme wie sein typischer Tag während des Trainingscamps aussieht. Der Ablauf unterscheidet sich von dem in Magdeburg.

Side - Der tägliche Ablauf von FCM-Zeugwart Heiko Horner in Side ist anders als der an der Elbe. Eines gleicht sich für den 55-Jährigen aber an beiden Orten: Der langjährige Mitarbeiter der Blau-Weißen nimmt den Akteuren abseits des Rasens die Arbeit ab. Denn: „Die Jungs sollen sich voll auf Fußball konzentrieren können.“