Die Differenzen sind beilegt, jetzt zählt für Blau-Weiß nur das Sportliche. FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork (l.), tauschte sich bereits am Sonntag mit Magdeburger Fans aus.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat seine Nebenschauplätze im Zuge seiner wütenden Fans vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend bei Holstein Kiel (13 Uhr/Sky) wieder in den Griff bekommen. „Das ist von unserer Seite aus aufgearbeitet“, erklärte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork. Der 65-Jährige, Cheftrainer Christian Titz und der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Niedung haben gemeinsam mit Fanvertretern die Vorkommnisse nach dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (1:1) besprochen und Differenzen ausgeräumt. Die Stimmung des Anhangs in den sozialen Netzwerken hat sich zuletzt nach der öffentlichen Entschuldigung von Titz sichtbar abgekühlt.