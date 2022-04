„Feuer frei“: Brünker vom 1. FC Magdeburg richtet Blick nach vorn

Kai Brünker (beim Kopfball) will die Niederlage in Halle schnell vergessen: "Man kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen", sagte der 27-jährige Stürmer.

Magdeburg - So einen wie Kai Brünker müssen sie bei Bradford City geliebt haben. Passt er doch beinahe zentimetergenau in den Starschnitt eines Harry Kane, des englischen Nationalstürmers. Brünker ist 190 Zentimeter groß, ein wuchtiger Angreifer, der durch die Mitte kommt, in der Mitte wartet, auf flache und auf hohe Bälle gleichermaßen. Oder auf den berühmten Abstauber, wie er sich ihm zuletzt beim Halleschen FC bot, nachdem Keeper Tim Schreiber einen Flankenball von Maximilian Franzke fallen gelassen hatte. Und wie er ihn am vergangenen Freitag im Drittliga-Derby zum 2:3-Anschlusstreffer und zugleich Endstand aus Sicht des 1. FC Magdeburg dann nutzte. Alles letztlich egal, alles nicht mehr wichtig. Na gut, „für mein persönliches Selbstvertrauen“, sagte Brünker, ist jeder Treffer wichtig. Aber jeder der drei Gegentreffer in Halle „war einfach zu viel“, weiß er ebenso. „Wir müssen uns ankreiden, bei langen Bällen in der Konterabsicherung nicht gut verteidigt zu haben“, meinte der 27-Jährige.