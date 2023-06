Spielen in der kommenden Zweitliga-Saison beide nicht mehr für den 1. FC Magdeburg: Kai Brünker (rechts) und eben Moritz-Broni Kwarteng (Mitte).

Magdeburg - Was sich zuletzt schon ganz klar abzeichnete, steht jetzt fest: Moritz-Broni Kwarteng verlässt den 1. FC Magdeburg. Es zieht den Offensivakteur, der in der abgelaufenen Saison unter anderem mit zehn Treffern und drei Vorlagen maßgeblich zum Klassenerhalt des FCM beitrug, tatsächlich in die Bundesliga. Wie erwartet trägt der 25-Jährige künftig das Trikot des VfL Bochum. Die Volksstimme hatte hierzu bereits ausführlich berichtet. Der Club erhält für Kwarteng eine Millionen-Ablöse.

Magdeburgs Sportgeschäftsführer Otmar Schork sagt: „Momo Kwarteng ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich Spieler bei uns weiterentwickeln können. Wir wünschen ihm bei seinem Schritt in die 1. Liga viel Erfolg und zahlreiche Spiele."