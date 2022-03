Florian Kath vom FCM freut sich auf seine Premiere gegen 1860 München

Florian Kath hat in seiner Karriere schon lange Leidenszeiten hinter sich. Doch läuft es für den Linksfuß beim 1. FC Magdeburg in dieser Saison bisher mannschaftlich wie individuell nahezu ideal.

Magdeburg - Florian Kath hat in seiner Fußball-Karriere schon viel gesehen und noch mehr erlebt. Mit dem SC Freiburg wurde der Linksfuß 2016 Zweitliga-Meister. 2017 gastierte er mit dem SCF in der Allianz-Arena beim FC Bayern München, feierte wenige Monate später seine Bundesliga-Tor-Premiere gegen den FSV Mainz 05, kam in jener Saison auf stolze 24 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse. Ob RB Leipzig, Borussia Dortmund oder eben der FC Bayern: Kath hat schon viele namhafte Gegner hautnah erlebt – und doch betritt er beim FCM derzeit Neuland. Die „Löwen“-Wochen der Elbestädter sind für Kath Premieren-Wochen: Nach seinem ersten Aufeinandertreffen mit den Braunschweiger Löwen der Eintracht (2:0) will der 27-Jährige am Sonnabend erstmals gegen die Münchner Löwen vom TSV 1860 auflaufen.