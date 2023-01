Fünf Beobachtungen zu Beginn des FCM-Trainingslagers

Die Volksstimme fasst zusammen, was an den ersten Tagen im Trainingslager des 1. FC Magdeburg auffällt. Und berichtet zudem, wie es um fehlende Akteure steht.

Auch am Geburtstag am Ball: 1. FC Magdeburgs Kapitän Amara Condé.

Magdeburg - Die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg hatten sich vor dem Trainingslager auf die dortigen Bedingungen gefreut. Und sie sind nicht enttäuscht worden. Alles andere wäre auch eine böse Überraschung gewesen. Denn der FCM gastiert wie im Vorjahr in Side in der Nähe von Belek, trainiert zudem auf derselben Anlage und hat auch im selben Hotel wie im Vorjahr eingecheckt. Was in diesem Jahr auffällt, fasst die Volksstimme nun zusammen.