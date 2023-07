Zweitligist 1. FC Magdeburg bricht Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf nach Österreich. In Fieberbrunn muss der Chefcoach Christian Titz unter anderem auf Julian Pollersbeck verzichten.

Fieberbrunn - Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch war kurz für die Fußballer des 1. FC Magdeburg. Schließlich brachen sie in der Früh auf in Richtung Österreich. Dort erwartet sie zum Start ihres Trainingslagers nicht das beste Wetter. Am Dienstag regnete es. Dies wird sich laut Wetterbericht auch am Mittwoch nicht ändern, wenn der Zweitligist erstmals auf dem Platz des FC Hochfilzen, einem Verein aus der 1. Klasse Ost – vergleichbar mit der Kreisliga – trainiert.