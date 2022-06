Für den FCM hat der Ernst der zweiten Liga begonnen

400 Fans empfingen den Zweitliga-Aufsteiger am Sonnabend zur ersten Einheit, begutachteten acht Neuzugänge und prüften die Qualität des Balls. Doch sie erlebten keine Show – sondern den ernsten Auftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Magdeburg - Der Ball, der Freund. Die Fans waren am Sonnabend natürlich in erster Linie zur Begutachtung der neuen Mannschaft auf Platz zwei der MDCC-Arena gekommen. Aber die kleinen und großen Experten für Material nahmen auch die Trainingsbälle besonders in Augenschein, ließen sie zwischen den Händen rotieren, prüften den Luftdruck und schoben ihn mit der Seite ein paar Meter vor sich hin. Im Ergebnis ihrer Expertise werden sie festgestellt haben, dass das recht bunte Spielobjekt recht leicht und seine Spannung recht mittelhart gewesen ist. Aber ebenso war mit dem ersten Eindruck zu konstatieren, dass die Protagonisten mit diesem sehr gut umgehen können.