Das Feld an echten Aufstiegskandidaten hat sich am Wochenende verkleinert. Darum geht es diesmal bei den Schlaglichtern der 2. Bundesliga.

Magdeburg. - Der 1. FC Köln als glücklicher Sieger des Spieltags, ein vor dem Gastspiel in Magdeburg jubelnder 1. FC Kaiserslautern sowie das spannende Remis zwischen Hannover und dem FCM – auch der 27. Spieltag hielt einiges an Emotionen im Aufstiegsrennen parat. Für Elversberg, Nürnberg und Düsseldorf ist der Schritt in Liga eins an diesem Wochenende, an dem sich die Vereine aus dem Unterhaus wie auch die Erstligisten anlässlich der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ positionierten, nochmal unwahrscheinlicher geworden. Mit jeweils 41 Punkten haben sie nur eine Rest-Chance auf den Aufstieg. Um den Traum wirklich aufrechtzuerhalten, wären drei Punkte wichtig gewesen – teilweise gegen Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte. Die Volksstimme blickt auf das Verpassen von Siegen dieser drei Mannschaften.