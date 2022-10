Vor dem Heidenheim-Spiel: Kann der FCM diesmal nachlegen?

Die FCM-Partie in Hamburg gegen Robert Glatzel (r.) und Co. war umkämpft. Ebenfalls intensiv wird womöglich auch das Spiel der Magdeburger um Herbert Bockhorn (l.) heute gegen Heidenheim.

Magdeburg - Beim 1. FC Magdeburg läuft es in dieser Saison bislang jedes Mal gleich ab: Auf einen Erfolg in der 2. Bundesliga folgt eine Niederlage. Verliert der FCM also nach dem 3:2-Sieg in Hamburg am Freitagabend in der heimischen MDCC-Arena das Flutlichtspiel (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim?