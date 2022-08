Magdeburg - In den vergangenen drei Ligaspielen beackerten gleich drei verschiedene Verteidiger beim 1. FC Magdeburg die rechte Außenbahn. Konstanz ist also noch nicht zu erkennen. Ein heißes Gerücht schwebt nun durch den Transfermarkt, dass ein neuer, erfahrener Spieler für diese Position beim Club anheuern könnte - die Tinte auf dem Vertrag soll angeblich schon so gut wie trocken sein.