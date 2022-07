FCM: Zauberfuß Ömer Beyaz setzt Duftmarke im Training - Eric Boakye zeigt sich

Magdeburg - Ömer Beyaz erlebte vor der Trainingseinheit am Mittwochvormittag einen wahrhaften Arbeitsalltag eines Profi-Fußballers. Erst schlüpfte der 18-Jährige in seine neue blau-weiße Arbeitskleidung und warf gemeinsam mit Christian Titz einen neugierigen Blick in die MDCC-Arena, die Spielstätte des 1. FC Magdeburg.