Magdeburg - Wie der 1. FC Magdeburg mitteilte, wird FCM-Abwehrhüne Jamie Lawrence Teil des U20-Kaders der deutschen Nationalelf. Die Jugend-Auswahl von Trainer Hannes Wolf trifft am kommenden Mittwoch in Manchester auf England und am darauffolgenden Montag auf die italienische Squadra Azzurra in Brato.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.