Fußball: Für FCM-Coach Titz liegt der Aufstieg in der Zukunft

Mit Wehen Wiesbaden reist am Sonnabend der nächste Gegner des 1. FC Magdeburg in die MDCC-Arena (14 Uhr/MagentaSport). Und darauf soll auch der volle Fokus liegen. Über ein sich andeutendes Aufstiegsszenario will Trainer Christian Titz nämlich nicht sprechen.

Magdeburg - Nein, Verbote gibt es nicht beim 1. FC Magdeburg. Auch das Wort Aufstieg darf in den Mund genommen werden. Nur mag es Trainer Christian Titz nicht unbedingt. „Ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich mit etwas beginne, was ich vorher nicht gemacht habe. Also dass ich über Themen spreche, die noch in der Zukunft liegen“, sagt Titz. Denn das alles sei doch noch ziemlich weit weg. „Leute wollen, dass ich mich mit etwas beschäftige, was am Saisonende als Resultat vielleicht mal rauskommen kann. Aber wir leben im Hier und Jetzt“, stellt der FCM-Trainer klar.