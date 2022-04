Fußballverbands-Präsident Stahlknecht - so kommentiert er den FCM-Aufstieg

Für Holger Stahlknecht ist der Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die zweite Liga natürlich besonders wichtig.

Magdeburg - Für den Fußball-Landesverbandes FSA ist der Aufstieg des FCM natürlich ein wichtiges Thema - auch für den Präsidenten des Verbandes, Ex-Innenminister Holger Stahlknecht.

„Ich freue mich riesig mit dem FCM über den Aufstieg in die zweite Liga. Jetzt ist es wichtig , dass dieser Traditionsverein sich in der zweiten Liga behauptet. Dafür drücke ich beiden Daumen", so Stahlknecht.

Seit knapp einem Jahr steht der CDU-Politiker an der Spitze des Verbandes. Den Tag des FCM-Aufstieges kommentiert er weiter: "Ein toller Tag , für den FCM , die Region und unser Sachsen - Anhalt."