Der 1. FC Magdeburg geht mit einem schlechten Gefühl in die freien Tage. Schließlich stellt der Verlauf des letzten Spiels im Jahr 2023 gegen Düsseldorf ein Abbild der Hinrunde dar.

Magdeburg - Mit versteinerten Mienen schlichen die Akteure des Zweitligisten 1. FC Magdeburg nach dem Jahresabschluss gegen Fortuna Düsseldorf in die Kabine. Und die Blau-Weißen, die sich nach dem 2:3 (2:0) im Duell mit den Rheinländern äußerten, schlugen alle in die gleiche Kerbe. Sie sprachen über die Enttäuschung, sich nicht für den in Teilen starken Auftritt belohnt zu haben. Und sie formulierten ihren Frust, den grundsätzlich nicht überlegenen Gegner durch Eigenverschulden mit einem Auswärtssieg beschenkt zu haben, mit dem sie nun die Winterpause antreten müssen.